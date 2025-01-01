Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 55: Eskalation einer Pfändung
44 Min.Ab 12
Ein Schuldner geht mit einem Kaktus auf den Gerichtsvollzieher los. Die Stacheln haben sich tief in den Körper gebohrt. Die Situation eskaliert als sich der Schuldner vom Balkon in den Tod stürzen will. - Der gefährliche Sturz einer Rockband-Sängerin löst höchste Alarmbereitschaft in der Notaufnahme aus: Sie ist hochschwanger und ihr Körper ist von einem Mikrofonständer oberhalb des Schlüsselbeins durchbohrt ...
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1