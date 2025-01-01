Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Eine ätzende Party

SAT.1Staffel 2Folge 60
Eine ätzende Party

Folge 60: Eine ätzende Party

44 Min.Ab 12

Die Spezialisten werden zu einer Schaumparty gerufen, die außer Kontrolle geraten ist. Gäste brechen zusammen und drohen zu ersticken. Ehe die Retter helfen können, müssen sie die unter einer dicken Schaumschicht begrabenen Verletzten finden.

