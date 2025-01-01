Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 67: Der rasende Mäher
44 Min.Ab 12
Eine verzweifelte Tochter ruft die Spezialisten: Ihr Vater ist bei der Gartenarbeit einfach zusammengebrochen. Als die Spezialisten eintreffen und sich um den Mann kümmern, entdecken sie eine Schusswunde an seinem Rücken. Hat der skrupellose Nachbar den Schuss abgesetzt?
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
