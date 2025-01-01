Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 74: Jugendlicher Leichtsinn
44 Min.Ab 12
Bei einem Versuch ins Freibad einzubrechen, hat sich ein Jugendlicher schwer verletzt. Er liegt gelähmt am Boden. In aller Eile leiten die Spezialisten ihre Notfallversorgung ein. Doch plötzlich sind aus der Ferne Hilferufe zu hören. - Eine Frau hat in der Notaufnahme eine komplizierte Entbindung. Doch als sie sich über ihren Nachwuchs kaum zu freuen scheint und kurze Zeit später aus der Klinik verschwunden ist, gibt sie den Ärzten ein Rätsel auf.
Auf Streife - Die Spezialisten
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
12
