Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Zähne zusammenbeißen

SAT.1Staffel 2Folge 76
Zähne zusammenbeißen

Zähne zusammenbeißenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 76: Zähne zusammenbeißen

44 Min.Ab 12

Eine Zahnarzthelferin wird von einem wildgewordenen Patienten gebissen, bei dem der Verdacht vorliegt, dass er HIV-positiv ist. - Eine junge Frau kommt im Bademantel und mit stark juckendem Hautausschlag in die Notaufnahme. Ist eine kosmetische Anwendung Schuld an ihrem Zustand? - Und: In einem Fleischereibetrieb ist es zu einem lebensgefährlichen Ammoniak-Austritt gekommen!

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen