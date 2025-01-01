Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 80: Höhlenmenschen
44 Min.Ab 12
In einer Höhle suchen die Spezialisten nach einem vermissten Mann. Als sie dabei einen abgerissenen Fuß finden, zählt jede Sekunde. - Drama in der Notaufnahme: Ein Mann wird mit einem gebrochenen Bein und starken Schmerzen eingeliefert. Als eine Amputation gerade noch verhindert werden kann, folgt der nächste Schock. - Und: Einsatz in einer Schrebergartenanlage: Ein Jugendlicher liegt bewusstlos und mit starken Verbrennungen im Gesicht am Boden.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1