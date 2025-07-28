Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 83: Tanita - voll verkohlt
44 Min.Folge vom 28.07.2025Ab 12
Brand im einsturzgefährdeten Turm eines Landschulheims! Die Löscharbeiten alleine sind unter diesen Umständen schon extrem gefährlich - obendrein erweist sich bald, dass auch noch Menschen vermisst werden, die sich möglicherweise im' völlig verrauchten Turm aufhalten.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1