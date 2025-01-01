Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 90: Heißer Zwergenaufstand
44 Min.Ab 12
Eine Frau wurde im Schrebergarten von einem explodierenden Gartenzwerg verletzt. Während der Behandlung knallt es nochmal! Handelt es sich um die boshafte Tat des Nachbarn?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1