Auf Streife - Die Spezialisten

Terrys Rettung

SAT.1Staffel 2Folge 92
Terrys Rettung

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 92: Terrys Rettung

44 Min.Ab 12

Dramatische Szenen auf der Autobahn: Bei einem Verkehrsunfall wurde eine Frau schwer verletzt und im Auto eingeklemmt. Die Spezialisten werden auf den leeren Tier-Anhänger des PKWs aufmerksam. War etwa auch ein Tier in den Unfall verwickelt? - Einsatz für den Zoll auf einem Bauernhof: Ein Landwirt soll seinen Fuhrpark mit steuerlich begünstigtem Heizöl statt mit Dieselkraftstoff betankt haben. Doch bei der Durchsuchung stellen die Zöllner noch eine weitere Straftat fest.

SAT.1
