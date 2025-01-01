Einmal Pizza Collisione, bitte!Jetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 93: Einmal Pizza Collisione, bitte!
44 Min.Ab 12
Nachdem ein Maibaum auf ein fahrendes Auto gekracht ist, kam es von der Fahrbahn und ab und ist mit einem Motorroller-Pizzaboten kollidiert. Doch damit nicht genug, denn ein Mann liegt mit einer Axt in der Schulter auf dem Bürgersteig. - Skurriles Bild in der Notaufnahme: Eine junge Frau ist komplett in Frischhaltefolie eingewickelt und hat mehrere Schnittverletzungen. Wer hat der Frau das angetan?
Auf Streife - Die Spezialisten
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Copyrights:© SAT.1