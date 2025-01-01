Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 95: Selbstentzündung
44 Min.Ab 12
Während die Spezialisten eine junge Frau mit einem epileptischen Anfall behandeln, ereignet sich ein schrecklicher Unfall: Zwei Autos prallen gegeneinander. Neben mehreren Verletzten springt der Unfallverursacher schreiend und mit brennendem Bein aus dem Auto? - Ein muskulöser Türsteher trägt seine schwer verletzte Freundin in die Notaufnahme. Die Gogo-Tänzerin trägt nur einen blutverschmierten Bademantel. Die Untersuchungen bringen ein gut gehütetes Geheimnis der Frau ans Licht.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
