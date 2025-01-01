Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Selbstentzündung

SAT.1Staffel 2Folge 95
Selbstentzündung

SelbstentzündungJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 95: Selbstentzündung

44 Min.Ab 12

Während die Spezialisten eine junge Frau mit einem epileptischen Anfall behandeln, ereignet sich ein schrecklicher Unfall: Zwei Autos prallen gegeneinander. Neben mehreren Verletzten springt der Unfallverursacher schreiend und mit brennendem Bein aus dem Auto? - Ein muskulöser Türsteher trägt seine schwer verletzte Freundin in die Notaufnahme. Die Gogo-Tänzerin trägt nur einen blutverschmierten Bademantel. Die Untersuchungen bringen ein gut gehütetes Geheimnis der Frau ans Licht.

