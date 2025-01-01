Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 98: Killerreifen
44 Min.Ab 12
Ein Mann hat sich beim Reinigen der Regenrinne schwer verletzt. Handelt es sich hier tatsächlich um einen tragischen Haushaltsunfall? Oder steckt der aufbrausende Nachbar dahinter, der mit dem Verletzten im Dauerclinch liegt? - Die Spezialisten suchen in einem Waldstück fieberhaft nach einem Pärchen, das in einem Wohnmobil eingeschlossen ist. Als sich herausstellt, dass der Notrufgeber unter Platzangst leidet und seine Frau einen Asthmaanfall bekommt, ist höchste Eile geboten.
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1