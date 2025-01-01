Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 26: Gaffa und Gaffer
44 Min.Ab 12
Dramatische Szenen auf der Autobahn: Ein PKW hat sich in einer Autobahnbaustelle überschlagen! Die Spezialisten werden bei der Ankunft durch eine Nagelsperre auf der Fahrbahn zu einer Vollbremsung gezwungen. Wurde der Fahrer etwa mutmaßlich verletzt?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1