Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 31: Verzweiflung am Horizont
44 Min.Folge vom 20.03.2025Ab 12
Ein Heißluftballon ist außer Kontrolle, nachdem der Pilot ohnmächtig geworden ist. Der schockierende Verdacht steht im Raum, dass der Mann einen Herzinfarkt erlitten hat und in akuter Lebensgefahr schwebt! Die Spezialisten leiten eine Passagierin über Handy an, wie sie den Heißluftballon eigenständig landet. - Eine Patientin wird in die Notaufnahme gebracht, nachdem sie von einem Bus angefahren wurde.
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
