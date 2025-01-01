Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Verzweiflung am Horizont

SAT.1Staffel 3Folge 31
Verzweiflung am Horizont

Verzweiflung am HorizontJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 31: Verzweiflung am Horizont

44 Min.Ab 12

Ein Heißluftballon ist außer Kontrolle, nachdem der Pilot ohnmächtig geworden ist. Der schockierende Verdacht steht im Raum, dass der Mann einen Herzinfarkt erlitten hat und in akuter Lebensgefahr schwebt! Die Spezialisten leiten eine Passagierin über Handy an, wie sie den Heißluftballon eigenständig landet. - Eine Patientin wird in die Notaufnahme gebracht, nachdem sie von einem Bus angefahren wurde.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen