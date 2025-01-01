Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 44: Einmal waschen bitte
44 Min.Ab 12
Während die Spezialisten sich um eine verletzte Junggesellin kümmern müssen, kommt es nebenan zu einem dramatischen Autounfall. Ein Rollerfahrer ist unter einem Auto eingeklemmt und die Insassen des Wagens sind schwer verletzt. Als die Braut in spe zur Unfallstelle kommt, traut sie ihren Augen nicht. - Eine Autofahrerin bringt einen apathischen Jungen in die Notaufnahme. Der Junge spricht nicht und scheint völlig überfordert. Plötzlich läuft Blut aus seinen Ohren.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1