Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 54: Wer suchet der findet
44 Min.Ab 12
Ein junger Mann ist beim Besteigen eines Hochsitzes eingebrochen und hat sich schwer verletzt. Als die Spezialisten sich nähern um ihn zu befreien, hält er sie zurück. Scheinbar hat er eine Bombe entdeckt! - Aufregung in der Notaufnahme: Drei Jungs werden benommen und blutüberströmt eingeliefert. Die Ärzte haben alle Hände voll zu tun, als plötzlich einer der Jungs zusammenbricht.
