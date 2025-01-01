Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 57: Flug ins Nirgendwo
44 Min.Ab 12
Ein Segelflieger stürzt ab und von den Insassen fehlt jede Spur. Plötzlich taucht eine aufgeregte Frau auf. Sie berichtet den Spezialisten, dass ihr Sohn und ihr Mann in dem Flieger saßen. Die Spezialisten beginnen sofort mit der Suche nach Überlebenden. Eine junge Frau wird mit Halluzinationen in die Notaufnahme gebracht. Zunächst vermutet der Arzt eine Alkoholvergiftung. Ihre Symptome deuten jedoch auf etwas anderes hin.
Auf Streife - Die Spezialisten
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1