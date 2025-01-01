Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Meerjungfrauen in Todesgefahr

SAT.1Staffel 3Folge 67
Meerjungfrauen in Todesgefahr

Meerjungfrauen in TodesgefahrJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 67: Meerjungfrauen in Todesgefahr

44 Min.Ab 12

Die Spezialisten werden zu einem Notfall in einer Villa gerufen, stehen dort aber vor verschlossenen Türen. Als sie mit Hilfe der Hausbesitzerin in die Villa vordringen zeigt sich, dass es sich bei der Hilfsbedürftigen um eine Meerjungfrau handelt. - Und: Eine Frau wird nach einer Schlägerei von ihrer Schwester in die Notaufnahme gebracht und erscheint als Opfer einer grundlosen Prügelattacke. Doch als ihre Kontrahentin ebenfalls eingeliefert wird, wendet sich das Blatt.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen