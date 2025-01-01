Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 67: Meerjungfrauen in Todesgefahr
44 Min.Ab 12
Die Spezialisten werden zu einem Notfall in einer Villa gerufen, stehen dort aber vor verschlossenen Türen. Als sie mit Hilfe der Hausbesitzerin in die Villa vordringen zeigt sich, dass es sich bei der Hilfsbedürftigen um eine Meerjungfrau handelt. - Und: Eine Frau wird nach einer Schlägerei von ihrer Schwester in die Notaufnahme gebracht und erscheint als Opfer einer grundlosen Prügelattacke. Doch als ihre Kontrahentin ebenfalls eingeliefert wird, wendet sich das Blatt.
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1