SAT.1Staffel 3Folge 83
Folge 83: Ich will fahrn ich will fahrn

44 Min.Ab 12

Eine junge Mutter hat einen Unfall mit einem Motorradfahrer. Sie ruft die Spezialisten zur Hilfe, da der junge Mann bewusstlos ist. - Ein Mann wird von seiner Freundin in die Notaufnahme gebracht. Er hat nach einem Sturz in eine Glasvitrine viel Blut verloren.

SAT.1
