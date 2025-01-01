Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 83: Ich will fahrn ich will fahrn
44 Min.Ab 12
Eine junge Mutter hat einen Unfall mit einem Motorradfahrer. Sie ruft die Spezialisten zur Hilfe, da der junge Mann bewusstlos ist. - Ein Mann wird von seiner Freundin in die Notaufnahme gebracht. Er hat nach einem Sturz in eine Glasvitrine viel Blut verloren.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1