Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 92: Wer prellt, fällt
44 Min.Ab 12
Die Spezialisten werden zu einem Mietshaus gerufen, wo einer Passantin ein nackter und blutender Mann entgegengekommen ist. - Zwei Mütter bringen einen kleinen Cowboy und einen Indianer in die Klinik. Die beiden haben ihre Kostüme etwas zu ernst genommen und sich gegenseitig verletzt.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1