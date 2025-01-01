Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Wer prellt, fällt

SAT.1Staffel 3Folge 92
Wer prellt, fällt

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 92: Wer prellt, fällt

44 Min.Ab 12

Die Spezialisten werden zu einem Mietshaus gerufen, wo einer Passantin ein nackter und blutender Mann entgegengekommen ist. - Zwei Mütter bringen einen kleinen Cowboy und einen Indianer in die Klinik. Die beiden haben ihre Kostüme etwas zu ernst genommen und sich gegenseitig verletzt.

