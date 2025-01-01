Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 93: Eine Oktave tiefer
44 Min.Ab 12
Eine Dachdeckerin in höchster Not! Sie hat bei Turmarbeiten das Gleichgewicht verloren und hängt jetzt ungesichert am Seil. Kommen die Spezialisten noch rechtzeitig? - Ein Eishockeyspieler wird schwerverletzt in die Notaufnahme eingeliefert. In seinem Hals steckt die Kufe eines Schlittschuhs. Doch das ist nicht der einzige medizinische Notfall. Was versucht der Junge zu verheimlichen?
Auf Streife - Die Spezialisten
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1