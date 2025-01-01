Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 110: Wipfelstürmer
Ein Junge ist verletzt und bewusstlos, nachdem er auf einer Waldlichtung von einem Gegenstand am Kopf getroffen wurde. Als klar wird, um was es sich bei dem unbekannten Flugobjekt handelt, spitzt sich die Lage dramatisch zu. - In der Notaufnahme geht es um eine verwirrte und leichtverletzte Frau, die unter Schlaflosigkeit leidet. Auf der Suche nach der Ursache gibt es einen dramatischen Verdacht - und eine ungeahnte Überraschung.
