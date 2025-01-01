Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Wipfelstürmer

SAT.1Staffel 4Folge 110
Wipfelstürmer

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 110: Wipfelstürmer

44 Min.Ab 12

Ein Junge ist verletzt und bewusstlos, nachdem er auf einer Waldlichtung von einem Gegenstand am Kopf getroffen wurde. Als klar wird, um was es sich bei dem unbekannten Flugobjekt handelt, spitzt sich die Lage dramatisch zu. - In der Notaufnahme geht es um eine verwirrte und leichtverletzte Frau, die unter Schlaflosigkeit leidet. Auf der Suche nach der Ursache gibt es einen dramatischen Verdacht - und eine ungeahnte Überraschung.

