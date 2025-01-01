Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Der Mann auf dem Autodach

SAT.1Staffel 4Folge 114
Der Mann auf dem Autodach

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 114: Der Mann auf dem Autodach

44 Min.Ab 12

Eine Zeugin meldet: Auf der Autobahn fährt ein Mann auf dem Autodach mit! Als die Spezialisten ankommen, kommt es gerade zu einem folgenschweren Unfall! - In der Klinik machen frischgebackene Eltern die Erfahrung, wie lebensgefährlich eine Kinderkrankheit für einen Säugling werden kann.

