Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Geburtstagskind gesucht

SAT.1Staffel 4Folge 124
Geburtstagskind gesucht

Geburtstagskind gesuchtJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 124: Geburtstagskind gesucht

44 Min.Ab 12

Zwei Achtjährige verschwinden von ihrer eigenen Geburtstagsfeier. Einer wird verletzt am Seeufer gefunden, aber vom anderen taucht lediglich der Rucksack auf. Ist der Junge in den See gefallen? - Eine Frau kommt mit heftigen Magenschmerzen in die Klinik. Ist ihre Form-Unterwäsche dafür verantwortlich, oder leidet sie unter einer schwerwiegenden Krankheit? - Ein Mann muss aus seiner lichterloh in Flammen stehenden Räucherkammer Marke Eigenbau befreit werden.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen