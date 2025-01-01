Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 125: Fabian im Liebeswahn
44 Min.Ab 12
Schock an einer Haltestelle: Ein Kinderwagen rollt vor einen Bus und verursacht eine Vollbremsung mit mehreren Verletzten. Doch der Kinderwagen ist leer und herrenlos. Wo kam er her? Und was hat es mit dem aufdringlichen Passanten zu tun, der den Spezialisten ständig in die Behandlung der Verletzten reinpfuschen will? Außerdem: Zoff auf dem Bolzplatz! Ein überanstrengter Junge bricht beim Spiel zusammen, worauf sich dessen Vater und der Trainer anlegen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1