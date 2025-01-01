Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 133: Überrollt
44 Min.Ab 12
Eine Frau wurde von einem LKW überrollt - doch ist dies wirklich der Grund für ihre Verletzungen? - Wegen einer einfachen Erkältung kommt ein Mann in die Notaufnahme. Doch plötzlich kämpfen die Mediziner um sein Leben. - Und: Eine junge Frau braucht Hilfe in einer vertrackten Situation, bei der die Gesundheit ihres Freundes auf dem Spiel steht.
Auf Streife - Die Spezialisten
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1