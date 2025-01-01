Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 139: High auf legal Highs
44 Min.Ab 12
Die Spezialisten werden gerufen, als eine junge Frau plötzlich zusammenbricht. Sie hatte sich auffällig aggressiv verhalten und mit ihrem Freund gestritten. Was zunächst nach einer Vergiftung aussieht, entwickelt sich zu einem dramatischen Einsatz auf Leben und Tod.
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
