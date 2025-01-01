Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 150
43 Min.Ab 12

Gefährliche Werbeaktion für ein neues Stand-Up-Paddling am See: Während die Spezialisten eine mysteriöse Schnittverletzung behandeln, bahnt sich auf dem Wasser bereits ein weiteres Unglück an? Außerdem: Eine Mutter lag nach einem Treppensturz unzählige Stunden im Keller, bis sie endlich gefunden wird. Woher rühren ihre mysteriösen Symptome, die den Unfall ausgelöst haben?

SAT.1
