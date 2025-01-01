Eine Mutter im AusnahmezustandJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 166: Eine Mutter im Ausnahmezustand
44 Min.Ab 12
Eine 17-Jährige wird bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Obendrein stellt sich heraus, dass sie eigentlich auf ihr sechs Monate altes Geschwisterchen aufpassen sollte, als der Unfall passierte, aber jetzt fehlt von dem Säugling jede Spur. Eine fieberhafte Suche beginnt.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1