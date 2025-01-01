Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Eine Mutter im Ausnahmezustand

SAT.1Staffel 4Folge 166
Eine Mutter im Ausnahmezustand

Eine Mutter im AusnahmezustandJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 166: Eine Mutter im Ausnahmezustand

44 Min.Ab 12

Eine 17-Jährige wird bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Obendrein stellt sich heraus, dass sie eigentlich auf ihr sechs Monate altes Geschwisterchen aufpassen sollte, als der Unfall passierte, aber jetzt fehlt von dem Säugling jede Spur. Eine fieberhafte Suche beginnt.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen