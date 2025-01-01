Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 22: Ätzende Straßenreinigung
44 Min.Ab 12
Ein LKW steht quer auf der Fahrbahn und hat seine Ladung verloren. Doch wo ist der Fahrer? - Ein Kleinkind steckt mit dem Finger im Abfluss einer Badewanne fest. Der Finger droht abzusterben. Werden die Spezialisten dem Knirps helfen können? - Falscher Alarm! Ein Papagei narrt die Spezialisten mit seinen Hilferufen und rettet damit seiner Besitzerin das Leben.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1