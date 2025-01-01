Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Bombenstimmung

SAT.1Staffel 4Folge 24
Bombenstimmung

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 24: Bombenstimmung

44 Min.Ab 12

Bei einem Brand auf dem Bauernhof wird ein Jugendlicher schwer verletzt. Doch wie kam es zu dem Vorfall? Und wo ist der Freund des Verletzten? Eine dramatische Rettungsaktion beginnt, denn plötzlich schweben auch die Spezialisten in Gefahr.

