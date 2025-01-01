Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 24: Bombenstimmung
44 Min.Ab 12
Bei einem Brand auf dem Bauernhof wird ein Jugendlicher schwer verletzt. Doch wie kam es zu dem Vorfall? Und wo ist der Freund des Verletzten? Eine dramatische Rettungsaktion beginnt, denn plötzlich schweben auch die Spezialisten in Gefahr.
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Copyrights:© SAT.1