Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 31: Immer auf die Fresse
44 Min.Ab 12
Ein lang geführter Nachbarschaftsstreit um einen Behindertenparkplatz eskaliert. Kommen die Spezialisten noch rechtzeitig, um das Schlimmste zu verhindern? - Eine Frau ist fassungslos - in ihrem Kofferraum liegt ein verletzter fremder Mann! Was steckt hinter der Bewusstlosigkeit des Mannes und vor allem: Wer ist er? - Heftiges Nasenbluten und auffallend aggressives Verhalten eines Jungen stellen die Spezialisten vor ein Rätsel.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1