SAT.1Staffel 4Folge 34
Folge 34: Auf und davon

44 Min.Ab 12

Ein schwerer Unfall zwischen einem PKW und einem Motorrad ruft die Spezialisten auf den Plan. Vor Ort stoßen die Rettungskräfte auf zwei Verletzte. Doch vom Motorradfahrer fehlt zunächst jede Spur. - Eine ehemalige Bäuerin wird bewusstlos in die Klinik gebracht. Der Umzug der Familie hat der Mutter gesundheitlich zugesetzt - jedoch völlig anders, als alle denken. - Auf einem Autobahnrastplatz hört eine Frau schmerzerfülltes Stöhnen aus einem verschlossenen Lieferwagen.

SAT.1
