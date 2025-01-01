Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 37: Dracheneinschlag
44 Min.Ab 12
Auf einem Feld stoßen die Spezialisten auf einen bewusstlosen Jungen. Neben ihm liegt ein Flugdrache. Kann dieser für seinen Zustand verantwortlich sein? - Ein Vater bangt um seinen Sohn, der unter heftigem Fieber und Krampfanfällen leidet. Wieso reagiert der junge Patient panisch auf Wasser? Als unsere Spezialisten eine Bisswunde entdecken, spitzt sich die Situation dramatisch zu.
Auf Streife - Die Spezialisten
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1