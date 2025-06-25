Ein gefährlicher RückblickJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 42: Ein gefährlicher Rückblick
44 Min.Folge vom 25.06.2025Ab 12
Die Spezialisten werden zu einem Privathaus gerufen. Dort hat ein Senior seine beiden Enkelkinder mit dem Auto angefahren. Der Mann sitzt bewusstlos hinterm Steuer. - Ein Maler hat bei der Arbeit aus mehreren Metern Höhe einen vollen Farbeimer auf den Kopf bekommen. Ist die Wirbelsäule beschädigt? - Ein Kfz-Mechaniker hat sich schwer mit einem Schweißgerät verletzt. Die Spezialisten befürchten, dass dabei Drogen im Spiel gewesen sein könnten.
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1