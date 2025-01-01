Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Gegen den Strom

SAT.1Staffel 4Folge 55
Gegen den Strom

Gegen den StromJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 55: Gegen den Strom

43 Min.Ab 12

Dramatischer Einsatz für die Autobahnpolizei: Ein Falschfahrer bringt unzählige Menschenleben in Gefahr. Als die Beamten die Geisterfahrt beenden können, eskaliert die Situation. - Ein Mann verletzt sich mit einem Küchenmesser, doch seine Symptome geben dem Arzt Rätsel auf. Was steckt wirklich hinter dem Unfall? - Und: Ein Junge klagt über Übelkeit und Bewusstseinsstörungen. Was ist für seinen Zustand verantwortlich? Und wo steckt sein kleiner Bruder?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen