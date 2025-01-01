Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 55: Gegen den Strom
43 Min.Ab 12
Dramatischer Einsatz für die Autobahnpolizei: Ein Falschfahrer bringt unzählige Menschenleben in Gefahr. Als die Beamten die Geisterfahrt beenden können, eskaliert die Situation. - Ein Mann verletzt sich mit einem Küchenmesser, doch seine Symptome geben dem Arzt Rätsel auf. Was steckt wirklich hinter dem Unfall? - Und: Ein Junge klagt über Übelkeit und Bewusstseinsstörungen. Was ist für seinen Zustand verantwortlich? Und wo steckt sein kleiner Bruder?
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
12
