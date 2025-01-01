Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 58: Wir lagen vor USA
44 Min.Ab 12
Die Inhaber eines Fahrradladens genießen eigentlich ihre Betriebsfeier. Dann der Schock: Nacheinander brechen die Partygäste zusammen. Die Spezialisten stehen vor einem Rätsel. - Alarm im Krankenhaus! Ein Mann wird mit heftigen Symptomen in den Schockraum gebracht.
