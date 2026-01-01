Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 66: In trockenen Tüchern
44 Min.Ab 12
Bei dem Versuch einen Brand zu löschen wird eine junge Frau schwer verletzt. - Nach Jahren ohne Kontakt hat eine Frau plötzlich ihren Bruder vor ihrer Haustür gefunden. Der dramatische Gesundheitszustand des Patienten gibt dem Arzt Rätsel auf.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1