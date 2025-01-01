Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 69: Schein oder Nichtschein
44 Min.Ab 12
Ein abgebrochener Notruf beunruhigt die Spezialisten: Bei der Adresse platzen sie in eine Theaterprobe. Doch keiner der Anwesenden hat den Notruf abgesetzt. Ein Unfall unter den Schauspielern erfordert dann den Einsatz der Spezialisten.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1