Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 79: Ohne Mampf kein Kampf
44 Min.Ab 12
Eine Vereinsikone bricht bei den Vorbereitungen zu einem Fußball-Jubiläumsspiel zusammen. Vermutlich hat er am Grill einen Hitzschlag erlitten. Während seiner Behandlung kommt es zu einer Fettexplosion, die seinen Schwiegersohn und dessen Bruder erwischt. - Ein Mann wird in desolatem Zustand in die Klinik gebracht, nachdem er plötzlich auf der heimischen Baustelle zusammengebrochen war. Seine hochschwangere Frau bangt um die Zukunft der Familie.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
