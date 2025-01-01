Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Der Sheriff von Junkersdorf

SAT.1Staffel 4Folge 80
Der Sheriff von Junkersdorf

Der Sheriff von JunkersdorfJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 80: Der Sheriff von Junkersdorf

44 Min.Ab 12

Eine Frau findet ihren Vater bewusstlos vor ihrer Wohnung in einem Problemviertel. Mehrfach muss der 45-Jährige von den Spezialisten wiederbelebt werden. Die Ursache für seinen Zustand ist unklar. - Ein Mann wird auf dem Weg zu einem Date plötzlich ohnmächtig.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen