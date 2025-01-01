Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 84: Die weiße Frau
44 Min.Ab 12
Eine Frau alarmiert die Spezialisten: Ihre Tochter ist verschwunden - dabei will sie in zwei Stunden heiraten! Brautmutter und Bräutigam sind außer sich vor Sorge, weil mehrere blutige Hinweise die Spezialisten in einen Wald führen. Wurde die Vermisste Opfer eines Gewaltverbrechens? - Eine Frau bringt ihren Sohn in die Notaufnahme. Der 15-Jährige hat eine stark blutende Platzwunde am Auge. Angeblich ist er auf eine Stufe gefallen ...
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
12
