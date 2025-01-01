Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 90: Schlaf, Tablette, schlaf
44 Min.Ab 12
Ein werdender Vater wird in einen schweren Unfall mit einem Fahrradfahrer verwickelt. Als die Spezialisten eintreffen, ist er nicht mehr ansprechbar. Wie konnte es zu dem Crash kommen? - Ein Mann kommt mit schweren Verbrennungen in die Notaufnahme. Als er während der Untersuchung anfängt, unkontrolliert zu zittern, stehen die Spezis vor einem Rätsel. - Bei einer Routinekontrolle am Flughafen fällt den Zollbeamten ein gefälschter Ausweis in die Hände.
Auf Streife - Die Spezialisten
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1