Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 91: Fatales Fesselspiel
44 Min.Ab 12
Ein Mann im Bademantel ist hinter seinem Haus kollabiert und wird von den Spezialisten versorgt. Was sie nicht ahnen: Im Haus befindet sich eine weitere Person, der gerade die Luft ausgeht. - Ein Mädchen kommt nach einem Sturz vom Klettergerüst in die Notaufnahme. Niemand bemerkt, dass sich auch ihr kleiner Bruder in Gefahr bringt. - Doch zuerst wartet auf das Klinikpersonal noch ein Einsatz, den es so schnell nicht vergessen wird: Einer Patientin steckt eine Schlange im Ohr!
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1