Auf Streife - Die Spezialisten

Caravan-Chaos

SAT.1Staffel 4Folge 93
Folge 93: Caravan-Chaos

44 Min.Ab 12

In voller Fahrt stürzt ein Wohnanhänger um und verletzt einen Motorradfahrer schwer. Doch wieso verlor der Fahrer des Wohnwagengespanns plötzlich die Kontrolle? - Eine schwangere Frau verletzt sich bei einem Treppensturz und wird von ihrem Mann in die Notaufnahme gebracht. Doch plötzlich verschlechtert sich ihr Zustand erheblich. - Eine Frau erhält einen dramatischen Anruf von ihrem Ehemann. Er ist schwer verletzt und braucht dringend Hilfe. Doch wo ist er?

