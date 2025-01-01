Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 4 Folge 95
44 Min. Ab 12

Ein Mann ruft die Spezialisten, weil das Auto seiner Tochter auf einer Straße mitten im Wald in Flammen steht. Doch wo sind die Inhaber des Wagens? - Ein Vater bringt seinen Sohn in die Notaufnahme. Die Verletzungen des Jungen sind jedoch nicht das, wonach sie aussehen. Auch bei dem Vater ist etwas ganz und gar nicht in Ordnung. - Die Spezialisten müssen einen jungen Mann versorgen, der beim Skaten übel gestürzt ist. Er lässt die Behandlung nur widerwillig über sich ergehen.

SAT.1
