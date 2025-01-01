Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 103: Aber Mutter weinte sehr
44 Min.Ab 12
Eine junge Frau möchte gemeinsam mit ihrer Mutter ihre Schwester besuchen, die vor kurzem selber Mutter geworden ist. Doch der Besuch wird zum Albtraum, denn das Baby liegt alleine zuhause, und die Kindsmutter ist spurlos verschwunden. - Ein Mann begleitet seine verzweifelte Ehefrau in die Notaufnahme. Seit Jahren leidet sie unter verschiedensten Beschwerden, allerdings konnte nie etwas festgestellt werden. Kein leichter Fall für den Arzt ...
Auf Streife - Die Spezialisten
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1