Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 105: Die lange Partynacht
44 Min.Ab 12
Eileen und Kira kehren von ihrer ersten Partynacht nicht zurück. Als dann ihre Freundin bewusstlos auf einer Party aufgefunden wird und sich herausstellt, dass die Schwestern mit einem Fremden mitgegangen sein sollen, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit!
