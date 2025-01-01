Zum Inhalt springenBarrierefrei
Völlig verzettelt

Folge 107: Völlig verzettelt

44 Min.Ab 12

Eine Taxifahrerin entdeckt in einem vorbeifahrenden Auto ein Kleinkind, das einen Zettel an die Scheibe drückt: "Hilfe!" Können die Spezialisten das Mädchen befreien und die Situation aufklären? Und: Ein Mann, dessen Zustand sich zunehmend verschlechtert, als seine Schwester in der Klinik am Südring auftaucht, und ein verletzter Junge, der keine Erinnerung daran hat, was mit ihm passiert ist, stellen die Spezialisten vor ungewöhnliche Herausforderungen.

