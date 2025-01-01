Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 107: Völlig verzettelt
44 Min.Ab 12
Eine Taxifahrerin entdeckt in einem vorbeifahrenden Auto ein Kleinkind, das einen Zettel an die Scheibe drückt: "Hilfe!" Können die Spezialisten das Mädchen befreien und die Situation aufklären? Und: Ein Mann, dessen Zustand sich zunehmend verschlechtert, als seine Schwester in der Klinik am Südring auftaucht, und ein verletzter Junge, der keine Erinnerung daran hat, was mit ihm passiert ist, stellen die Spezialisten vor ungewöhnliche Herausforderungen.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1